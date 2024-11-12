Не паломничество, но живой интерес гигантский Дед Мороз у Гостиного двора вызвал. Как сообщает корреспондент Мойки78, желающих на фоне конструкции сфотографироваться много и становится больше.
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Не паломничество, но живой интерес гигантский Дед Мороз у Гостиного двора вызвал. Как сообщает корреспондент Мойки78, желающих на фоне конструкции сфотографироваться много и становится больше.