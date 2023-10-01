Губернатор Херсонской области оценил вероятность наступления ВСУ на область

Возможное наступление Вооруженных сил Украины в сторону Херсонской области обречено на провал, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 30 сентября на торжествах ко Дню воссоединения новых регионов с Россией.
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