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Четвертый номер драфта Мюррэй покинул протокол по COVID и дебютирует за «Кингз» против «Клипперс»

Новичок «Сакраменто» Киган Мюррэй дебютирует за команду в субботнем матче против «Клипперс». Мюррэй 14 октября попал под действие протокола НБА по здоровью и безопасности в связи с пандемией коронавируса.

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