Два человека погибли при атаке БПЛА на Саратовскую область

Саратовская и Самарская области в ночь на 2 августа подверглись атаке украинских беспилотников. По данным саратовского губернатора Романа Бусаргина, погибли два человека, повреждены многоквартирный дом и объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии