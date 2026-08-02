Два человека погибли при атаке БПЛА на Саратовскую область

Саратовская и Самарская области в ночь на 2 августа подверглись атаке украинских беспилотников. По данным саратовского губернатора Романа Бусаргина, погибли два человека, повреждены многоквартирный дом и объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе.