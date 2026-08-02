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Газета.ру

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Два человека погибли при атаке БПЛА на Саратовскую область

Два человека погибли при атаке БПЛА на Саратовскую область

Саратовская и Самарская области в ночь на 2 августа подверглись атаке украинских беспилотников. По данным саратовского губернатора Романа Бусаргина, погибли два человека, повреждены многоквартирный дом и объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе.

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