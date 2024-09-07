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Владимир Путин назвал Москву символом оплотом государственности

Владимир Путин назвал Москву символом оплотом государственности

Владимир Путин выступил с поздравлением в московском зале «Зарядье».фото: freepik.com/wirestock--> Во время поздравления граждан на торжествах, посвященных дню города, которые проходят в московском концертном зале «Зарядье», Президент России Владимир Путин, назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

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