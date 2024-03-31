Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов 31 марта показал кадры обстановки рядом с местом проведения контртеррористической операции (КТО) в Махачкале в Дагестане.
«Известия» показали обстановку на месте проведения КТО в Махачкале
Комментарии
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Андрей Алферов
Под прикрытием теракта в Москве, США, как реальный враг России открыли второй,среднеазиатский,афганский фронт. Не зря же США оставили бармалеям оружия на 100 ярдов когда якобы сбежали с Афганистана. Сейчас по всей стране начнут взрывать. Выход : создать угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Установка полетных заданий в стратегическое Я0 на территорию нашего противника, как было при СССР, остановит агрессию по всем фронтам.
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