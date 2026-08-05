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Генсек НАТО обсуждает с союзниками новые поставки Киеву средств ПВО

Генсек НАТО обсуждает с союзниками новые поставки Киеву средств ПВО

Вопрос о продолжении поставок киевскому режиму средств ПВО обсуждается с союзниками по НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 5 августа в соцсети X.

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