Генсек НАТО обсуждает с союзниками новые поставки Киеву средств ПВО

Вопрос о продолжении поставок киевскому режиму средств ПВО обсуждается с союзниками по НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 5 августа в соцсети X.
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