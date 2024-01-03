В Армении нацисты проводят факельные шествия. Пашинян идёт по ускоренной программе

ВС

Валерий Сорокин

Вагина, глупо сравнивать Россию с Арменией. И если как ты говоришь почитателя фашизма, то они скрываются.И если пройдут какое то расстояние по улице города, то будут задержаны.На фото их могло быть 14 тварей, но это не означает что во время шествия их было столько. Пашинян идёт по ускоренной программе". Совсем недавно презик пашинян впервые позволил себе персональный выпад в адрес президента России В.В. Путина. Он обвинил лидера РФ в нарушении мирных договоренностей 2020 года, намекнув, что якобы по вине Путина армяне и потеряли Карабах. По мнению пашиняна, такое бездействие ОДКБ и России нарушает договоры об обеспечении коллективной безопасности и отдельный договор с Москвой об оказании военной помощи. Именно такое поведение Москвы и других союзников, считает презик Армении, и вынудило его правительство уже спустя месяц, в октябре 2022 года, публично признать Карабах частью Азербайджана. Обвинил премьер и российских миротворцев, расквартированных в Карабахе. По его версии, они не защитили мирное население региона во время недавних боев 19–20 сентября, хотя обязаны были вмешаться. Армения отказалась от участия с1 по 6 сентября в учения ОДКБ Боевое братства, и тут же провела учения с амерами. Мир еще никогда не был так близок. Мы продвигаем мирный процесс. С азербайджанской стороны тоже есть аналогичный подход. Они делают шаги в этом направлении», — сказал спикер парламента Армении симонян. И тут через неделю Азеки призывают западных азекав вернутся на свои земли. С 01.012024 года Армения станет председателем Евразийского экономического союза. Армянский презик пашинян заявил, что Ереван рассчитывает на поддержку стран союза. А какой поддержки идет речь.И на хрен нужен такой председатель Евразийского экономического союза