Запорожская АЭС сообщила об уничтожении поста радиационного контроля ударом ВСУ

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На Запорожской атомной станции в результате удара ВСУ уничтожен пост радиационного контроля. На ЗАЭС уточнили, что специалисты контролируют окружающую среду на площадке, уровень радиации не превышает естественных фоновых значений.