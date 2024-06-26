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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Запорожская АЭС сообщила об уничтожении поста радиационного контроля ударом ВСУ

На Запорожской атомной станции в результате удара ВСУ уничтожен пост радиационного контроля. На ЗАЭС уточнили, что специалисты контролируют окружающую среду на площадке, уровень радиации не превышает естественных фоновых значений.

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