Обзор матчей квалификации UK Championship 2024. Судный день

Шотландец Стивен Магуайр выиграул у Эллиота Слессора, Джексон Пейдж нокаутировал Хоссейна Вафаей, а Джек Джонс победил Фана Чжэнъи в Судный день квалификации Чемпионата Великобритании 2024 в Лестере, сообщает WST Стивен Магуайр (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.
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