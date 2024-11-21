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Снукерист.ру

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Обзор матчей квалификации UK Championship 2024. Судный день

Обзор матчей квалификации UK Championship 2024. Судный день

Шотландец Стивен Магуайр выиграул у Эллиота Слессора, Джексон Пейдж нокаутировал Хоссейна Вафаей, а Джек Джонс победил Фана Чжэнъи в Судный день квалификации Чемпионата Великобритании 2024 в Лестере, сообщает WST Стивен Магуайр (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.

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