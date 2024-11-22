Германия начинает подготовку к войне с Россией — FAZ

Дмитрий Гурин

Ну молодцы, крутые мальчики. Аж целых 1000 страниц в первой версии настучали! Даешь во второй 1301!! Как раз превзойдете по объему фундаментальную книгу "Война и мир"! Хотя бытует мнение что если за печатную машинку посадить 1000 обезьян то они за 1000 лет смогут написать что то подобное. Но вот господа бюргеры точно нет даже если дать время на порядок больше.