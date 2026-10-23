Для Cyberpunk 2077 вышел патч с кучей свежего контента; Electronic Arts закрыла BioWare и отменила следующую Mass Effect; трудяги из Croteam анонсировали Serious Sam: The Third Encounter; директор Control Resonant рассказал, почему в игре нет песен Poets of the Fall; в Capcom случилась утечка данных — затронуты больше 11 миллионов аккаунтов; DLC для Katana ZERO всё ещё в разработке — оно дост .