Как распознать тирана в идеальном мужчине? Алматинские психотерапевты разработали уникальную технологию

В Казахстане ежегодно около 400 женщин умирают от рук мужей или сожителей. В обществе бытует ошибочное мнение, будто бы бытовое насилие имеет место лишь в неблагополучных семьях, где остро стоят финансовые проблемы, нередок криминал, а у супругов низкий уровень образования.