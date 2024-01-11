Как распознать тирана в идеальном мужчине? Алматинские психотерапевты разработали уникальную технологию

В Казахстане ежегодно около 400 женщин умирают от рук мужей или сожителей. В обществе бытует ошибочное мнение, будто бы бытовое насилие имеет место лишь в неблагополучных семьях, где остро стоят финансовые проблемы, нередок криминал, а у супругов низкий уровень образования.
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