Фентезийная игра с открытым миром The Axis Unseen от бывшего разработчика Bethesda ушл...

Фентезийная игра с открытым миром The Axis Unseen от бывшего разработчика Bethesda ушла на золото, скоро выйдет демоThe Axis Unseen – это игра ужасов в стиле хэви-метал с открытым миром, в которой вы охотитесь и выслеживаете монстров в мире, запертом вне времени.
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