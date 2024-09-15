Фентезийная игра с открытым миром The Axis Unseen от бывшего разработчика Bethesda ушл...

Фентезийная игра с открытым миром The Axis Unseen от бывшего разработчика Bethesda ушла на золото, скоро выйдет демоThe Axis Unseen – это игра ужасов в стиле хэви-метал с открытым миром, в которой вы охотитесь и выслеживаете монстров в мире, запертом вне времени.