Вот когда убьют, тогда и звоните

Роман В

Ерунда какая-то. 16-ти или 17 -летняя девушка, безропотно ложится спать со взрослым мужиком - ей видите ли спортивная карьера дороже... Так это из той же оперы: "Так нет, а за деньги да" - только вместо денег, расположение тренера. В чем разница. Это вопрос не страхов, а воспитания. Возмутись девушка такому фривольному предложению - а там было еще, как минимум два свидетеля, да и гостиница была не пустая -то ничего бы и не было. Думаю, кто-то просто сводит счеты с тренером, таким вот способом. Я его не оправдываю - конечно кобель тот еще - если это все правда. Но и девица тоже не проста. Такое вот теперь поколение воспитали - за деньги (расположение, карьеру, патронаж) да!