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Аргументы недели

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Свежие комментарии

  • petrabramovichg
    А ответить нам придётся по любому - им нужно чтобы мы сдохли, ВСЕ. Они не хотят видеть ни последнего украинца, ни пос...Запад грозит Росс...
  • petrabramovichg
    Так то оно так, но и Наших много погибнет..... Самый худой Мир лучше самой хорошей ссоры.Запад грозит Росс...
  • Роман В
    Ерунда какая-то. 16-ти или 17 -летняя девушка, безропотно ложится спать со взрослым мужиком - ей видите ли спортивная...Вот когда убьют, ...

Вот когда убьют, тогда и звоните

Вот когда убьют, тогда и звоните

Фраза, вынесенная в заголовок – квинтэссенция народного восприятия нежелания правоохранительных органов превентивно реагировать на возможные или даже уже совершающиеся преступления.

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Комментарии
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Светлана Позднякова
Вы точно уверены,что милиция защищала всегда?Может быть вас не коснулось.А я знаю очень многие случаи,и уверена,что не я одна,когда и в милиции были подобные случаи,да ещё и похлеще этого.А девяностые???
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6 час.
Александр Пятнистый
Витя, ты где увидел м
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4 час.
Роман В
Ерунда какая-то. 16-ти или 17 -летняя девушка, безропотно ложится спать со взрослым мужиком - ей видите ли спортивная карьера дороже... Так это из той же оперы: &quot;Так нет, а за деньги да&quot; - только вместо денег, расположение тренера. В чем разница. Это вопрос не страхов, а воспитания. Возмутись девушка такому фривольному предложению - а там было еще, как минимум два свидетеля, да и гостиница была не пустая -то ничего бы и не было. Думаю, кто-то просто сводит счеты с тренером, таким вот способом. Я его не оправдываю - конечно кобель тот еще - если это все правда. Но и девица тоже не проста. Такое вот теперь поколение воспитали - за деньги (расположение, карьеру, патронаж) да!
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1 час.

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