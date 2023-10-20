В России должна преобладать русская православная символика

Вернёмся к скандалу с новой тысячной купюрой и расставим все точки над Ё. Необходимость в этом есть, ибо некоторые считающиеся нашими блоггеры в ситуации то ли не разобрались, то ли притворяются, и выдают перлы типа "Россия – многоконфессиональная страна; все религии считаются у нас равными, ни одной не отдано предпочтение", бла-бла-бла; а случаев, подобных скандалу с купюрой, действительно много - так, например, в 2022 году Геральдический совет при Президенте России заменил на флаге Пензенской области образ Спаса Нерукотворного на три снопа пшеницы, по причине того, что на флаге был изображен "разъединяющий символ".