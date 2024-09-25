Захарова: Польша при Украине в СБ ООН получила бы бесконечную «волынскую резню»

Она прокомментировала заявление министра иностранных дел Радослава Сикорского Если Украина получит постоянное место в Совете Безопасности ООН, то Польша столкнётся с бесконечной «волынской резнёй» на площадке этой организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии