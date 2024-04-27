Oddity Central: собака за 2 года сменила черный окрас на белый из-за заболевания витилиго

Черная собака за два года стала полностью белой из-за заболевания витилиго, пишет Oddity Central. Когда собаке по кличке Бастер было два года, ей поставили диагноз витилиго, рассказал хозяин животного Мэтт Смит.
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