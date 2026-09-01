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Где сейчас скрывается Нателла Метревели и почему помогала убить экс-мэра Самары

Где сейчас скрывается Нателла Метревели и почему помогала убить экс-мэра Самары

Второй вечер подряд Андрей Малахов в эфире канала «Россия» раскрывает тайны семьи Метревели, которые причастны к убийству экс-мэра Самары Виктора Тархова.

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