Единый день приема граждан проведут депутаты для бобруйчан.

Совместные ´прямые линии´ и приемы жителей Бобруйска проведут депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Могилевского областного и Бобруйского городского Советов депутатов 2 ноябряВремя/местоГорисполком ( пл.
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