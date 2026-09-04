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Живая Кубань

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Прохор Шаляпин убирает виноград на Кубани. Певец записал очередное харизматичное видео, стоя на комбайне

Прохор Шаляпин убирает виноград на Кубани. Певец записал очередное харизматичное видео, стоя на комбайне

Прохор Шаляпин убирает виноград на Кубани. Певец записал очередное харизматичное видео, стоя на комбайнеПрохор Шаляпин приехал в Краснодарский край.

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