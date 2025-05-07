В Харькове подорвали известного проектировщика БПЛА Андрея Гуменного

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. В Харькове в результате взрыва автомобиля погиб главный конструктор авиационного научно-технического общества «КНК» Андрей Гуменной, специализировавшийся на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).
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