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Мировое обозрение

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Цены на медь обновили исторический максимум

Цены на медь обновили исторический максимум

Котировки меди на Лондонской бирже металлов пробили очередной исторический максимум, приблизившись к отметке $14,7 тысячи за тонну.

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