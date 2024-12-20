"Вы по правде нас не понимаете". Британец задал главный вопрос Путину

Лш

Лариса шумбасова

Сколько злобы было в словах англичанина !!! Никогда ни Европа ни США не любили Россию , зависть из душит , ненависть сколько их били и гоняли !!! . А уж как они боятся коммунистов , это даже и словами не передать , их до сих пор трясет при одном упоминании !!! Все -таки не так уж плох был СССР для людей нормальных .....