Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Вы по правде нас не понимаете". Британец задал главный вопрос Путину

"Вы по правде нас не понимаете". Британец задал главный вопрос Путину

Давид Нармания Действия Запада, которые последовали за началом специальной военной операции, многим раскрыли глаза на то, о чем отечественная пропаганда предупреждала достаточно давно.

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Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Сколько злобы было в словах англичанина !!! Никогда ни Европа ни США не любили Россию , зависть из душит , ненависть сколько их били и гоняли !!! . А уж как они боятся коммунистов , это даже и словами не передать , их до сих пор трясет при одном упоминании !!! Все -таки не так уж плох был СССР для людей нормальных .....
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23 час.
Руслан Техажев
Мы сами раз и навсегда должны отказаться от желания кому-то нравиться!
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21 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Как раз слишком хорошо понимаем , все, не только Президент! И очень желаем, чтобы ваши алчные англосаксонские ручонки не тянулись так настырно к нашим славянским природным ресурсам! Эх, отправить бы &amp;quot;англичанку&amp;quot; на дно морское, всем в мире спокойней жить будет!
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19 час.

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