Давид Нармания Действия Запада, которые последовали за началом специальной военной операции, многим раскрыли глаза на то, о чем отечественная пропаганда предупреждала достаточно давно.
"Вы по правде нас не понимаете". Британец задал главный вопрос Путину
Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Сколько злобы было в словах англичанина !!! Никогда ни Европа ни США не любили Россию , зависть из душит , ненависть сколько их били и гоняли !!! . А уж как они боятся коммунистов , это даже и словами не передать , их до сих пор трясет при одном упоминании !!! Все -таки не так уж плох был СССР для людей нормальных .....
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23 час.
Руслан Техажев
Мы сами раз и навсегда должны отказаться от желания кому-то нравиться!
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21 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Как раз слишком хорошо понимаем , все, не только Президент! И очень желаем, чтобы ваши алчные англосаксонские ручонки не тянулись так настырно к нашим славянским природным ресурсам! Эх, отправить бы &quot;англичанку&quot; на дно морское, всем в мире спокойней жить будет!
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19 час.
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