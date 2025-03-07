Как торговаться при покупке автомобиля: 7 главных правил

Покупка автомобиля – серьезный шаг, который мало кто отваживается сделать не отмерив семь раз. Чтобы после сделки вас не мучали сомнения, не заплатили ли вы за автомобиль больше необходимого, важно уметь торговаться – уверенно и хладнокровно.