Как торговаться при покупке автомобиля: 7 главных правил

Покупка автомобиля – серьезный шаг, который мало кто отваживается сделать не отмерив семь раз. Чтобы после сделки вас не мучали сомнения, не заплатили ли вы за автомобиль больше необходимого, важно уметь торговаться – уверенно и хладнокровно.
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