Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже у пассажира московского метро

«Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали 42-летнюю жительницу города Санкт-Петербурга по подозрению в краже мобильного телефона у пассажира столичного метро.
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