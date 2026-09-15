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Курские новости

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Авиационная опасность отменена в Курской области

Авиационная опасность отменена в Курской области

Авиационная опасность, объявленная накануне в полдень, была отменена спустя примерно 12 часов.Авиационная опасность отступила от Курской области.

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