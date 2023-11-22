Экс-игрок Петрушин похвалил Головина после матча сборных России и Кубы

Бывший футболист московского "Динамо", футбольный эксперт Алексей Петрушин выделил полузащитника "Монако" Александра Головина после товарищеского матча сборной России и национальной команды Кубы, отметив, что уважает его за отношение к играм.
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