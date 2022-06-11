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Куат Хамитов обратился к президенту AMC FIGHT NIGHT с просьбой дать ему титульный бой

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов отреагировал на победу Наримана Аббасова над Марифом Пираевым, обратившись к президенту AMC FIGHT NIGHT Камилу Гаджиеву: «Единственный, кто может дать пятираундовый конкурентный бой, это я! Всем соперникам только уважение, но асе они не могли продержаться и двух раундов с родной подготовкой.

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