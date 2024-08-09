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Эксперт Эрчин: Турция не хочет идти на уступки Западу по туристам из России

Эксперт Эрчин: Турция не хочет идти на уступки Западу по туристам из России

Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что Анкара не хочет идти на уступки Западу в связи с ограничениями по туристам из РФ и потребовала, чтобы Брюссель не вынуждал ее на эти шаги.

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