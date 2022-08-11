Как посадить и вырастить бархатцы

Бархатцы бывают разных видов, в том числе высокие прямостоячие африканские календулы с крупными цветками, элегантные, привлекательные и довольно компактные французские календулы и изящные бархатцы с печаткой, собранные в рокарии или контейнеры.
Бархатцы бывают разных видов, в том числе высокие прямостоячие африканские календулы с крупными цветками, элегантные, привлекательные и довольно компактные французские календулы и изящные бархатцы с печаткой, собранные в рокарии или контейнеры.
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