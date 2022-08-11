Дизайн и дом

237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Исаков
    В деревне после войны старшие дети работали , помогали взрослым, ухаживали за скотом, пасли в поле. За 3 км сами ходи...Современные станд...
  • Наталья Середа
    Здорово!Спасибо огромное!Баклажаны как гри...
  • Ирина Пичугина
    Первый раз такой рецепт встретился. Надо попробовать.Баклажаны как гри...

Как посадить и вырастить бархатцы

Как посадить и вырастить бархатцы

Бархатцы бывают разных видов, в том числе высокие прямостоячие африканские календулы с крупными цветками, элегантные, привлекательные и довольно компактные французские календулы и изящные бархатцы с печаткой, собранные в рокарии или контейнеры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх