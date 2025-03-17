У Гаттузо возник конфликт с телеведущим в прямом эфире после поражения «Хайдука» в чемпионате Хорватии

Главный тренер «Хайдука» Дженнаро Гаттузо после поражения в чемпионате Хорватии от «Риеки» (0:3) повздорил на флэш-интервью с ведущим Йошко Еличичем, который ранее выступал за «Хайдук», «Севилью» и загребское «Динамо».
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