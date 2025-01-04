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Макс Ферстаппен: «Не чувствую, что у меня есть какие-либо слабые места»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на мнение соперника из «Макларена» Ландо Норриса, который заявил, что не видит у нидерландца слабостей.

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