Правила майнинга: зачем нужен запрет на добычу криптовалют

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Открытым текстом напоминаю: в Российской Федерации недавно принят закон о майнинге – вычислительной обработке взаиморасчетов в криптовалютах с одновременным вычислением новых единиц этих валют.
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