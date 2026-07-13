Все поезда в Крым вернулись в график движения

Поезда в направлении Крымского полуострова курсируют по расписанию.Все поезда в Крым и Севастополь, следовавшие с задержкой из других регионов, вошли в обычный график, после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на 13 июля.
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