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Вести Севастополь

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Все поезда в Крым вернулись в график движения

Все поезда в Крым вернулись в график движения

Поезда в направлении Крымского полуострова курсируют по расписанию.Все поезда в Крым и Севастополь, следовавшие с задержкой из других регионов, вошли в обычный график, после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на 13 июля.

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