Жены Макрона и Штайнмайера засмеялись на мемориале жертвам холокоста в Берлине

В ходе посещения мемориала в память жертв холокоста в районе Бранденбургских ворот в Берлине первых леди Германии и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон что-то сильно рассмешило, соответствующие фотографии были сделаны на фоне мемориала, «во время прохода мимо каменных плит об убитых евреях», пишет Bild.
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