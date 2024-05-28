Жены Макрона и Штайнмайера засмеялись на мемориале жертвам холокоста в Берлине

В ходе посещения мемориала в память жертв холокоста в районе Бранденбургских ворот в Берлине первых леди Германии и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон что-то сильно рассмешило, соответствующие фотографии были сделаны на фоне мемориала, «во время прохода мимо каменных плит об убитых евреях», пишет Bild.