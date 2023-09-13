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Солдатенков о критике сборной России: «Болельщиков можно понять. Сейчас тяжелая ситуация в стране»

Солдатенков о критике сборной России: «Болельщиков можно понять. Сейчас тяжелая ситуация в стране»

Вчера сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Счет на 90-й минуте сравнял Солдатенков. У команды Валерия Карпина одна победа и пять ничьих за последние семь матчей.

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