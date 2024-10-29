Госдепартамент США призвал Израиль поделиться свидетельствами связи БАПОР с палестинскими радикалами

Власти Израиля должны разгласить имеющуюся у них информацию о возможных связях сотрудников Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и и организации работ (БАПОР) с палестинскими радикалами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии