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Тыква как прикорм: когда, как и сколько давать ребенку

Тыква как прикорм: когда, как и сколько давать ребенку

Осень — самое время вспомнить о полезной солнечной тыкве В чем польза?Тыква — кладезь каротиноидов, которых в ней даже больше, чем в моркови, зато аллергию по сравнению со своей хвостатой «коллегой» она вызывает реже.

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