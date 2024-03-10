Украинский дрон рухнул на нефтебазу в Курской области: Губернатор сообщил подробности

Беспилотник ВСУ упал на территории нефтебазы в Курской области.По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, украинский беспилотный летательный аппарат упал и загорелся на территории нефтебазы.
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