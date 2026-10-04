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Овечкин остался без очков и бросков в створ в матче с «Тампой». У него 3 хита, 1 потеря и «минус 1» за 13:34 – 9-е время среди форвардов «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Тампой » (1:3).

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