МИД КНР: Китай готов искать с другими странами политическое решение конфликта на Украине

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И заявил, что Пекин выражает готовность вместе с международным сообществом добиваться политического решения украинского кризиса.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И заявил, что Пекин выражает готовность вместе с международным сообществом добиваться политического решения украинского кризиса.
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