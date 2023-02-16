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МИД КНР: Китай готов искать с другими странами политическое решение конфликта на Украине

МИД КНР: Китай готов искать с другими странами политическое решение конфликта на Украине

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И заявил, что Пекин выражает готовность вместе с международным сообществом добиваться политического решения украинского кризиса.

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