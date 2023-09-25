Поступления средств из ФНС в бюджет России выросли за январь-август на 9%

Федеральная налоговая служба (ФНС) России за январь-августа 2023 года перечислила в бюджетную систему РФ 29,4 трлн рублей, что на 9% больше, чем за тот же период 2022 года, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления главы ведомства Даниила Егорова.