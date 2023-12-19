«Невероятное сходство!» Кейт Миддлтон поразила не публиковавшимся прежде фото

Принцесса наглядно доказала, что не погрешила против правды. Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном Луи, Шарлоттой и Джорджем LEGION-MEDIAФото Кейт Миддлтон поразило фанатов Социальные СетиКейт Миддлтон обрадовала и удивила своих фанатов, поделившись в социальной сети кадром, который она никогда не показывала раньше.