«Невероятное сходство!» Кейт Миддлтон поразила не публиковавшимся прежде фото

Принцесса наглядно доказала, что не погрешила против правды. Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном Луи, Шарлоттой и Джорджем LEGION-MEDIAФото Кейт Миддлтон поразило фанатов Социальные СетиКейт Миддлтон обрадовала и удивила своих фанатов, поделившись в социальной сети кадром, который она никогда не показывала раньше.
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