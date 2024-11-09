Президент США осудил нападения на израильских болельщиков в Амстердаме

Президент США Джо Байден осудил недавние нападения на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме, заявив, что такие акты «достойны презрения» и являются напоминанием о темных страницах истории, когда евреи подвергались преследованиям.
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