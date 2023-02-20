В Вашингтоне пригрозили, что Пекин пересечет «красную линию», если предоставит оружие Москве

Фото: radiosputnik.ria.ruВ МИРЕ АВТОРВадим АнтиликаторовНА ЧТЕНИЕ1 минОПУБЛИКОВАНО20.02.2023 Возможные поставки вооружений в Россию со стороны Китая будут означать «красную линию» для США, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.