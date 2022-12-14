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Полок цен на газ в Европе — острейшая тема, которая много месяцев не отпускает европейские элиты

Полок цен на газ в Европе — острейшая тема, которая много месяцев не отпускает европейские элиты

﻿﻿Потолок цен на газ в Европе — горячая тема, которая уже много месяцев не дает покоя европейской элите.

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