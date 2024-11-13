ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле

ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Тагиле на электроподстанции, обеспечивающей электроэнергией одно из предприятий оборонной отрасли и инфраструктуру Свердловской железной дороги, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.