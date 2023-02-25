Русская весна

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Столтенберг, фон дер Ляйен и Каллас обсудили идею совместной закупки снарядов для Киева

Столтенберг, фон дер Ляйен и Каллас обсудили идею совместной закупки снарядов для Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудили поддержку Украины боеприпасами, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

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