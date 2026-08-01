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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 2 августа, все медали дня: разыграют два комплекта в прыжках в воду и один – в синхронном плавании

2 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграют три комплекта медалей.  Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026 Париж, Франция Синхронное плавание Смешанные дуэты, техническая программа 17.

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